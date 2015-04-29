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    ​В Шабране сгорел жилой дом

    Между этажами и под крышей был застелен тростник

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В деревне Агалыг Шабранского района произошел пожар в жилом двухэтажном доме общей площадью 220 кв. м, принадлежащий жителю деревни. Пожар уничтожил вещи и быстровоспламеняющиеся конструкции дома. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям, в результате пожара три человека получили ожоги различной степени. Было предотвращено распространение пожара на близлежащие дома и подсобные помещения. Пожар был локализован прибывшими на место происшествия пожарниками в 04:30.

    Отметим, что между этажами и под крышей был застелен тростник. 

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