В Шабране сгорел грузовик, принадлежащий гражданину Турции

На территории Шабранского района полностью сгорел грузовой автомобиль, принадлежащий гражданину Турции.

На территории Шабранского района полностью сгорел грузовой автомобиль, принадлежащий гражданину Турции.

Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел на 137-м километре платной магистрали Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией, в районе села Рагимли. Загорелся грузовой автомобиль марки VOLVO с прицепом, которым управлял гражданин Турции Фарук Динч (1987 г.р.).

На место происшествия оперативно прибыли пожарная техника и личный состав Государственной противопожарной службы Шабранского района.

В результате пожара автомобиль полностью сгорел и стал непригодным для дальнейшей эксплуатации.

По данному факту начато расследование.