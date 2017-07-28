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    В Шабране расставшаяся с возлюбленным девушка пыталась покончить с собой через повешение

    Факт расследуется

    Шабран. 28 июля. REPORT.AZ/ В Шабранском районе расставшаяся с возлюбленным девушка пыталась покончить с собой через повешение.

    Как передает северное бюро Report, инцидент произошел на втором этаже принадлежащего Фархаду Омар оглу Акперову дома на улице Рашида Бейбутова.

    Проживающая по данному адресу вместе с семьей-квартирантами жительница села Баргов Губинского района 24-летняя Сама Гамид гызы Мамедова пыталась покончить с собой, повесившись на веревке на 2-м этаже дома. Члены семьи прознали о ее намерении вовремя и успели спасти девушку, ей оказана первая медпомощь.

    Сообщается, что попытка суицида была вызвана расставанием Самы с возлюбленным по имени Агшин.

    Факт расследуется Шабранской районной прокуратурой.

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