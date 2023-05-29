В Шабране пропал без вести 65-летний мужчина

В Шабранском районе пропал без вести 65-летний мужчина.

В Шабранском районе пропал без вести 65-летний мужчина.

Об этом Report сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы МВД.

Сообщается, что житель села Галагях Анвар Мюслюмов (1958 г.р.) 25 мая в 04:00 выехав из дома на автомобиле марки Mercedes, уехал в неизвестном направлении и не вернулся.

Автомобиль позднее был обнаружен на территории села.

У имеющих информацию о его местонахождении просят сообщить об этом на горячую линию "102" или в отдел полиции Шабранского района по номеру (+994) 70 233 27 23.