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В Шабране произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом, есть пострадавшие

В Шабране произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом, есть пострадавшие В Шабранском районе произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.
Происшествия
14 августа 2022 г. 12:28
В Шабране произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом, есть пострадавшие

В Шабранском районе произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.

Как передает северное бюро Report, инцидент зафиксирован на участке автомобильной дороги Гяндоб-Хачмаз-Ялама, проходящем через село Чухуразами района.

В результате автокатастрофы погиб один человек, его личность уточняется. Кроме того, телесные повреждения различной степени тяжести получили жители Шабранского района - Гюльмирза Алифшалы оглу Ибрагимов, 1958 года рождения, Гюлюмназ Алисахиб гызы Ибрагимова, 1959 г.р., Хураман Гейдар гызы Ибрагимова, 1986 г.р., и житель Сумгайыта Мухаммед Амирулла оглу Турбетов, 1957 г.р.

Пострадавшие доставлены в Сиязанский региональный центр диагностики.

По факту начато расследование.

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Версия на азербайджанском языке Şabranda ağır yol qəzası olub, 1 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb

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