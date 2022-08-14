В Шабране произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом, есть пострадавшие

В Шабранском районе произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.

В Шабранском районе произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.

Как передает северное бюро Report , инцидент зафиксирован на участке автомобильной дороги Гяндоб-Хачмаз-Ялама, проходящем через село Чухуразами района.

В результате автокатастрофы погиб один человек, его личность уточняется. Кроме того, телесные повреждения различной степени тяжести получили жители Шабранского района - Гюльмирза Алифшалы оглу Ибрагимов, 1958 года рождения, Гюлюмназ Алисахиб гызы Ибрагимова, 1959 г.р., Хураман Гейдар гызы Ибрагимова, 1986 г.р., и житель Сумгайыта Мухаммед Амирулла оглу Турбетов, 1957 г.р.

Пострадавшие доставлены в Сиязанский региональный центр диагностики.

По факту начато расследование.