В Шабране произошло ДТП, есть погибший и раненый

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Шабранском районе один человек погиб, еще один получил ранения.
Как сообщили северному бюро Report, инцидент произошел на 106 участке автомобильной дороги Баку-Губа-госграница с Россией, пролегающем по территории села Агбаш.
Автомобиль марки Mitsubishi Lanser въехал в бордюр, в результате чего жительница Баку Хасаева Шафига Абдулмуталлиб гызы (1948 г.р.) скончалась на месте происшествия.
Хасаев Галиб Ахмед оглу был госпитализирован в Сиязаньский региональный диагностический центр с различными телесными повреждениями.
По факту проводится расследование.