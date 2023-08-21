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В Шабране произошло ДТП, есть погибший и раненый

В Шабране произошло ДТП, есть погибший и раненый В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Шабранском районе один человек погиб, еще один получил ранения.
Происшествия
21 августа 2023 г. 12:13
В Шабране произошло ДТП, есть погибший и раненый

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Шабранском районе один человек погиб, еще один получил ранения.

Как сообщили северному бюро Report, инцидент произошел на 106 участке автомобильной дороги Баку-Губа-госграница с Россией, пролегающем по территории села Агбаш.

Автомобиль марки Mitsubishi Lanser въехал в бордюр, в результате чего жительница Баку Хасаева Шафига Абдулмуталлиб гызы (1948 г.р.) скончалась на месте происшествия.

Хасаев Галиб Ахмед оглу был госпитализирован в Сиязаньский региональный диагностический центр с различными телесными повреждениями.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Şabranda yol qəzası olub, ölən və yaralanan var

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