В Шабране автомобиль с сотрудниками таможни попал в аварию, есть погибший и раненые

В Шабране автомобиль с сотрудниками таможни попал в аварию, есть погибший и раненые

В Шабране автомобиль с сотрудниками Государственного таможенного комитета столкнулся с грузовиком, погиб один человек, трое получили ранения.

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В Шабране автомобиль с сотрудниками таможенного комитета столкнулся с грузовиком, погиб один человек, трое получили ранения. Как сообщает северное бюро Report, тяжелое ДТП произошло на участке автодороги Баку-Губа-государственная граница с Россией в селе Дявячи, столкнулись грузовик марки SHACMAN и автомобиль марки Mercedes. В результате происшествия Амирли Вахид Сеймур оглу (1994 г.р.) скончался от полученных травм, а Велиева Пери (1989 г.р.), Сейидага Самедов (1995 г.р.) и Ильгар Абдуллаев (1984 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Шабранскую центральную районную больницу. Согласно полученной информации, попавшие в ДТП являются сотрудниками таможенного комитета. По факту проводится расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал