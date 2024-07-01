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В Шабране автомобиль с сотрудниками таможни попал в аварию, есть погибший и раненые

В Шабране автомобиль с сотрудниками таможни попал в аварию, есть погибший и раненые В Шабране автомобиль с сотрудниками Государственного таможенного комитета столкнулся с грузовиком, погиб один человек, трое получили ранения.
Происшествия
1 июля 2024 г. 10:04
В Шабране автомобиль с сотрудниками таможни попал в аварию, есть погибший и раненые

В Шабране автомобиль с сотрудниками таможенного комитета столкнулся с грузовиком, погиб один человек, трое получили ранения.

Как сообщает северное бюро Report, тяжелое ДТП произошло на участке автодороги Баку-Губа-государственная граница с Россией в селе Дявячи, столкнулись грузовик марки SHACMAN и автомобиль марки Mercedes.

В результате происшествия Амирли Вахид Сеймур оглу (1994 г.р.) скончался от полученных травм, а Велиева Пери (1989 г.р.), Сейидага Самедов (1995 г.р.) и Ильгар Абдуллаев (1984 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Шабранскую центральную районную больницу.

Согласно полученной информации, попавшие в ДТП являются сотрудниками таможенного комитета.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Gömrük əməkdaşları Şabranda qəzaya düşüb, ölən və yaralananlar var

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