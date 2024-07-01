В Шабране автомобиль с сотрудниками таможни попал в аварию, есть погибший и раненые

В Шабране автомобиль с сотрудниками таможенного комитета столкнулся с грузовиком, погиб один человек, трое получили ранения.
Как сообщает северное бюро Report, тяжелое ДТП произошло на участке автодороги Баку-Губа-государственная граница с Россией в селе Дявячи, столкнулись грузовик марки SHACMAN и автомобиль марки Mercedes.
В результате происшествия Амирли Вахид Сеймур оглу (1994 г.р.) скончался от полученных травм, а Велиева Пери (1989 г.р.), Сейидага Самедов (1995 г.р.) и Ильгар Абдуллаев (1984 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Шабранскую центральную районную больницу.
Согласно полученной информации, попавшие в ДТП являются сотрудниками таможенного комитета.
По факту проводится расследование.