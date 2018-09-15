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    В Шабране пьяный водитель, не подчинившийся приказу остановиться, сбил сотрудника дорожной полиции

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В Шабране пьяный водитель, не подчинившийся приказу остановиться, сбил сотрудника дорожной полиции. 

    Как сообщает Report, водитель автомобиля "ВАЗ-2107" Мамед Гейдаров 1975 года рождения сбил инспектора дорожной полиции Кянана Алиева 1981 года рождения. 

    Не подчинившись приказу остановиться, пьяный водитель сбил инспектора полиции. К.Алиев был госпитализирован в тяжелом состоянии. 

    По факту ведется расследование. 

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