В Шабране пьяный водитель, не подчинившийся приказу остановиться, сбил сотрудника дорожной полиции

15 сентября, 2018 11:57

https://report.az/storage/news/6729ef1f7e9bd398a708edc0d669efff/84d7a382-cb19-488e-b7de-0742b727df46_292.jpg Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В Шабране пьяный водитель, не подчинившийся приказу остановиться, сбил сотрудника дорожной полиции. Как сообщает Report, водитель автомобиля "ВАЗ-2107" Мамед Гейдаров 1975 года рождения сбил инспектора дорожной полиции Кянана Алиева 1981 года рождения. Не подчинившись приказу остановиться, пьяный водитель сбил инспектора полиции. К.Алиев был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту ведется расследование.

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