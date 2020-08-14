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В Шабране оштрафованы 9 велосипедистов

В Шабране оштрафованы 9 велосипедистов Сотрудники Государственной дорожной полиции Шабранского района провели рейды с целью регулирования движения велосипедистов на территории района
Происшествия
14 августа 2020 г. 12:29
В Шабране оштрафованы 9 велосипедистов

Сотрудники отделения Государственной дорожной полиции Шабранского районного отдела полиции провели рейды с целью регулирования движения велосипедистов на территории района.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе рейдов были задержаны велосипедисты, которые двигались по автомобильным дорогам и создавали аварийные ситуации.

В результате рейдов, проведенных днем и в ночные часы, составлены протоколы в отношении 9 велосипедистов, не соблюдающих правила.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞabranda 9 velosipedçi cərimələndi

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