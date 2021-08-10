В Шабране "Опель" съехал в Самур-Абшеронский канал, есть погибший

В Шабране произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В Шабране произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На горячую линию "112" Министерства поступила информация о том, что в селе Гяндов района легковой автомобиль марки "Opel" перевернулся в Самур-Абшеронский канал. Привлеченные на место происшествия соответствующие спасательные силы Государственной противопожарной службы МЧС извлекли из водоканала тело водителя автомобиля Гулиева Мансима Гахраман оглу (1962 г.р.).

По факту ведется расследование.