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В Шабране "Опель" съехал в Самур-Абшеронский канал, есть погибший

В Шабране "Опель" съехал в Самур-Абшеронский канал, есть погибший В Шабране произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
10 августа 2021 г. 08:25
В Шабране Опель съехал в Самур-Абшеронский канал, есть погибший

В Шабране произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На горячую линию "112" Министерства поступила информация о том, что в селе Гяндов района легковой автомобиль марки "Opel" перевернулся в Самур-Абшеронский канал. Привлеченные на место происшествия соответствующие спасательные силы Государственной противопожарной службы МЧС извлекли из водоканала тело водителя автомобиля Гулиева Мансима Гахраман оглу (1962 г.р.).

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Şabranda "Opel" Samur-Abşeron kanalına aşıb, ölən var

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