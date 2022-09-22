В Шабране грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибший и раненый

В Шабране грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибший и раненый

В селе Шахназарлы Шабранского района столкнулись грузовой автомобиль марки Shacman под управлением жителя Губинского района Р.Аллахвердиева и легковушка марки Nissan под управлением жителя Лерикского района Г. Мусаева.

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В селе Шахназарлы Шабранского района столкнулись грузовой автомобиль марки Shacman под управлением жителя Губинского района Р.Аллахвердиева и легковушка марки Nissan под управлением жителя Лерикского района Г. Мусаева. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД). Сообщается, что авария произошла ночью 21 сентября. В результате аварии скончался пассажир автомобиля Nissan - житель села Пирамсен Рашид Мамедов, водитель госпитализирован. В Главном следственно-оперативном управлении проводится расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал