В Шабране автомобиль врезался в препятствие, есть пострадавшие

В Шабранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает северное бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Шабран-Сурра.
Так, легковой автомобиль марки "ВАЗ-2106" врезался в препятствие на обочине дороги.
В результате в Шабранскую районную больницу с травмами различной степени доставлены Захир Тахир оглы Гулиев, 1980 года рождения, Фаган Дуньямалы оглы Джафаров, 1996 года рождения, и Амрах Алипаша оглы Гафаров, 1996 года рождения.
Все они для лечения были отправлены в одну из столичных больниц.
По факту ведется следствие.