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В Шабране автомобиль врезался в препятствие, есть пострадавшие

В Шабране автомобиль врезался в препятствие, есть пострадавшие В Шабранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
31 декабря 2023 г. 02:49
В Шабране автомобиль врезался в препятствие, есть пострадавшие

В Шабранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает северное бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Шабран-Сурра.

Так, легковой автомобиль марки "ВАЗ-2106" врезался в препятствие на обочине дороги.

В результате в Шабранскую районную больницу с травмами различной степени доставлены Захир Тахир оглы Гулиев, 1980 года рождения, Фаган Дуньямалы оглы Джафаров, 1996 года рождения, и Амрах Алипаша оглы Гафаров, 1996 года рождения.

Все они для лечения были отправлены в одну из столичных больниц.

По факту ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Şabranda avtomobil maneəyə çırpılıb, xəsarət alanlar var

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