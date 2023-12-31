В Шабране автомобиль врезался в препятствие, есть пострадавшие

В Шабранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Шабранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает северное бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Шабран-Сурра.

Так, легковой автомобиль марки "ВАЗ-2106" врезался в препятствие на обочине дороги.

В результате в Шабранскую районную больницу с травмами различной степени доставлены Захир Тахир оглы Гулиев, 1980 года рождения, Фаган Дуньямалы оглы Джафаров, 1996 года рождения, и Амрах Алипаша оглы Гафаров, 1996 года рождения.

Все они для лечения были отправлены в одну из столичных больниц.

По факту ведется следствие.