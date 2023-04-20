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В Шабране автомобиль скорой помощи попал в ДТП, погиб пациент

В Шабране автомобиль скорой помощи попал в ДТП, погиб пациент В Шабране автомобиль скорой медицинской помощи попал в ДТП, один человек погиб.
Происшествия
20 апреля 2023 г. 17:57
В Шабране автомобиль скорой помощи попал в ДТП, погиб пациент

В Шабране автомобиль скорой помощи попал в ДТП, один человек погиб.

Как сообщает северное бюро Report, автомобиль скорой помощи столкнулся с легковым автомобилем марки "ВАЗ-2107".

В результате аварии находившийся в карете скорой помощи пациент Мамедов Рафи Хуси оглу (1955 г.р.) скончался на месте происшествия. Отметим, что мужчину везли в больницу с диагнозом сердечный приступ.

По предварительной версии, причиной ДТП стало превышение скорости водителем автомобиля марки "ВАЗ-2107".

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Şabranda təcili tibbi yardım avtomobili qəzaya düşüb, ölən var

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