В Шабране автомобиль скорой помощи попал в ДТП, погиб пациент

В Шабране автомобиль скорой медицинской помощи попал в ДТП, один человек погиб.

В Шабране автомобиль скорой помощи попал в ДТП, один человек погиб.

Как сообщает северное бюро Report, автомобиль скорой помощи столкнулся с легковым автомобилем марки "ВАЗ-2107".

В результате аварии находившийся в карете скорой помощи пациент Мамедов Рафи Хуси оглу (1955 г.р.) скончался на месте происшествия. Отметим, что мужчину везли в больницу с диагнозом сердечный приступ.

По предварительной версии, причиной ДТП стало превышение скорости водителем автомобиля марки "ВАЗ-2107".

По факту проводится расследование.