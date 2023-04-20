В Шабране автомобиль скорой помощи попал в ДТП, погиб пациент

В Шабране автомобиль скорой помощи попал в ДТП, один человек погиб.
Как сообщает северное бюро Report, автомобиль скорой помощи столкнулся с легковым автомобилем марки "ВАЗ-2107".
В результате аварии находившийся в карете скорой помощи пациент Мамедов Рафи Хуси оглу (1955 г.р.) скончался на месте происшествия. Отметим, что мужчину везли в больницу с диагнозом сердечный приступ.
По предварительной версии, причиной ДТП стало превышение скорости водителем автомобиля марки "ВАЗ-2107".
По факту проводится расследование.