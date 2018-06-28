В Северном Кипре обнаружен труп гражданина Азербайджана

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Труп гражданина Азербайджана Сабита Газиева нашли в Северном Кипре.

Как сообщает Report, об этом председатель Общества дружбы Азербайджан-Кипр Орхан Гасаноглу написал на своей странице в Facebook.

Труп был обнаружен в квартире, находящейся в жилом массиве Кофалы по улице Шехида Мюнюра и передан в Больницу доктора Бурхана Налбяндоглу города Лефкоши.

На трупе не было обнаружено каких-либо насильственных следов.

По факту ведется расследование.