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В сентябре предотвращен выезд из Азербайджана 512 лиц

В сентябре предотвращен выезд из Азербайджана 512 лиц 10:38
Происшествия
2 октября 2024 г. 11:07
В сентябре предотвращен выезд из Азербайджана 512 лиц

В сентябре предотвращен выезд из страны 512 лиц, которым запрещено покидать Азербайджан.

Об этом сообщили Report в Государственной пограничной службе.

По данным службы, в рамках мер по борьбе с преступностью правоохранительными органами Азербайджана в сентябре задержаны и переданы соответствующим органам 308 человек, находящихся в розыске.

"Кроме этого, 512 лиц, которым запрещен выезд из страны, не смогли покинуть Азербайджан, в то же время пресечен въезд в республику 20 невъездным лицам", - отмечает ведомство.

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