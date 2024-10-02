В сентябре предотвращен выезд из Азербайджана 512 лиц

10:38

В сентябре предотвращен выезд из страны 512 лиц, которым запрещено покидать Азербайджан.

Об этом сообщили Report в Государственной пограничной службе.

По данным службы, в рамках мер по борьбе с преступностью правоохранительными органами Азербайджана в сентябре задержаны и переданы соответствующим органам 308 человек, находящихся в розыске.

"Кроме этого, 512 лиц, которым запрещен выезд из страны, не смогли покинуть Азербайджан, в то же время пресечен въезд в республику 20 невъездным лицам", - отмечает ведомство.