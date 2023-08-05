В селе Сибироба Хачмазского района произошел пожар на открытой местности

На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре на открытой местности в селе Сибироба Хачмазского района.

На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре на открытой местности в селе Сибироба Хачмазского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Сразу же по вызову были привлечены силы Государственной противопожарной охраны МЧС и спасательных служб особого риска.

При оценке оперативных условий на месте происшествия было установлено, что в непосредственной близости от лесного массива горит бытовой мусор, камыш и кустарник, существует высокий риск перехода пламени на лесной массив.

Благодаря необходимым и неотложным мерам, предпринятым силами МЧС, пожар был потушен, не распространившись на лесополосу.

В результате пожара сгорели бытовые отходы на площади около 500 м2, кустарники на площади 3 га и камыш на площади 7 га, близлежащий лесной массив защищен от пожара.