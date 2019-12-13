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В Грузии в селе компактного проживания азербайджанцев построили спортивную площадку

В селе компактного проживания азербайджанцев построили спортплощадку

В Гардабанском районе Грузии, на территории общественной школы в селе Бирлик, где компактно проживают азербайджанцы, в эксплуатацию сдана новая футбольная площадка.

Как сообщает грузинское бюро Report, покрытая искусственным травяным покрытием 40-метровая площадка была построена Фондом Арвеладзе совместно с посольством Турции в Грузии и Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TİKA). 

На базе школы также сформирована футбольная команда из 25 человек, которую возглавит тренер, назначенный Фондом Арвеладзе. 

В рамках церемонии открытия площадки членам футбольной команды вручили форму и спортивные принадлежности. 

На мероприятии присутствовали посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган, глава ИВ Гардабанского района Рамаз Будагашвили и др. официальные лица. 

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