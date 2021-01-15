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В селе Ханлыг Губадлинского района приступила к работе местная структура 

В селе Ханлыг Губадлинского района приступила к работе местная структура  Подразделение оснащено соответствующей техникой и оборудованием
Происшествия
15 января 2021 г. 12:48
В селе Ханлыг Губадлинского района приступила к работе местная структура 

МЧС Азербайджана продолжает формирование местных структур на освобожденных от оккупации территориях страны.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Так, в селе Ханлыг Губадлинского района приступил к работе отдел противопожарной безопасности Государственной противопожарной службы. Подразделение оснащено соответствующей техникой и оборудованием.

Отметим, что ранее на других освобожденных от оккупации территориях, в том числе в городе Губадлы, начали свою деятельность соответствующие местные структуры Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Qubadlının Xanlıq kəndində FHN-in yerli strukturu fəaliyyətə başladı

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