В селе Ханлыг Губадлинского района приступила к работе местная структура 

МЧС Азербайджана продолжает формирование местных структур на освобожденных от оккупации территориях страны.
Об этом Report сообщили в МЧС.
Так, в селе Ханлыг Губадлинского района приступил к работе отдел противопожарной безопасности Государственной противопожарной службы. Подразделение оснащено соответствующей техникой и оборудованием.
Отметим, что ранее на других освобожденных от оккупации территориях, в том числе в городе Губадлы, начали свою деятельность соответствующие местные структуры Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана.