В селе Ханлыг Губадлинского района приступила к работе местная структура

Подразделение оснащено соответствующей техникой и оборудованием

МЧС Азербайджана продолжает формирование местных структур на освобожденных от оккупации территориях страны.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Так, в селе Ханлыг Губадлинского района приступил к работе отдел противопожарной безопасности Государственной противопожарной службы. Подразделение оснащено соответствующей техникой и оборудованием.

Отметим, что ранее на других освобожденных от оккупации территориях, в том числе в городе Губадлы, начали свою деятельность соответствующие местные структуры Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана.