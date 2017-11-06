В Саудовской Аравии разбился вертолет с высокопоставленными чиновниками, погиб принц Мансур бен Мукрин

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ На юго-западе Саудовской Аравии потерпел крушение вертолет, на борту которого находилось группа высокопоставленных лиц, в частности принц Мансур бен Мукрин.

Как сообщает Report ссылкой на Al Arabia, вертолет на борту которого было всего 9 человек, пропал с экранов радаров днем в районе провинции Асир, на границе с Йеменем.

СМИ сообщают, что принц Мансур бен Мукрин, являющейся сыном бывшего наследного принца Мукрина аль-Сауда и начальник полиции города Асир погибли в результате катастрофы.