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    В Саудовской Аравии разбился вертолет с высокопоставленными чиновниками, погиб принц Мансур бен Мукрин

    Вертолет на борту которого было 9 человек, пропал с экранов радаров днем на границе с Йеменем

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ На юго-западе Саудовской Аравии потерпел крушение вертолет, на борту которого находилось группа высокопоставленных лиц, в частности принц Мансур бен Мукрин. 

    Как сообщает Report ссылкой на Al Arabia, вертолет на борту которого было всего 9 человек, пропал с экранов радаров днем в районе провинции Асир, на границе с Йеменем. 

    СМИ сообщают, что принц Мансур бен Мукрин, являющейся сыном бывшего наследного принца Мукрина аль-Сауда и начальник полиции города Асир погибли в результате катастрофы. 

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