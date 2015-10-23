​В Саратове уроженку Азербайджана оштрафовали за прописку 12 мигрантов

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В Саратове вынесен приговор 40-летней уроженке Азербайджана У. Аббасовой, которая фиктивно ставила на учет по месту жительства своих земляков, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В период с 25 июня по 16 августа, находясь в отделении почтовой связи, отделе УФМС во Фрунзенском районе, а также обратившись в МФЦ, она оформила уведомления о прибытии 12 граждан Азербайджана и Узбекистана. Местом их пребывания она указала квартиру одного из домов на улице Рабочая. При этом Аббасова точно знала, что мигранты проживать по данному адресу не будут, поскольку фактически эта квартира им не предоставлялась.

Женщину признали виновной в совершении преступления по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ) и приговорили к наказанию в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.