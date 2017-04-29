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    В Санкт-Петербурге застрелили гражданина Азербайджана

    Мужчина погиб от слепых огнестрельных ранений различных частей тела

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге застрелили гражданина Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, 28 апреля на Ленинском проспекте было обнаружено тело 42-летнего азербайджанца, приехавшего в Санкт-Петербург четыре месяца назад.

    Мужчина погиб от слепых огнестрельных ранений различных частей тела. В правоохранительных органах возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

    Камер видеонаблюдения на месте происшествия нет. Тем не менее, стражам порядка удалось установить, что причастные к убийству лица скрылись на черном внедорожнике представительского класса. 

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