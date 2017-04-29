Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге застрелили гражданина Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, 28 апреля на Ленинском проспекте было обнаружено тело 42-летнего азербайджанца, приехавшего в Санкт-Петербург четыре месяца назад.

Мужчина погиб от слепых огнестрельных ранений различных частей тела. В правоохранительных органах возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Камер видеонаблюдения на месте происшествия нет. Тем не менее, стражам порядка удалось установить, что причастные к убийству лица скрылись на черном внедорожнике представительского класса.