В Санкт-Петербурге задержаны мигранты, похитившие и убившие гражданина Азербайджана

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Петербурге задержаны гражданин Узбекистана и два его соотечественника, которые 4 января 2018 года похитили гражданина Азербайджана 1989 г.

Как передает Report со ссылкой на Питерские заметки, злоумышленники избили его, затолкали в багажник и вывезли во Всеволожский район, где снова жестоко избили и скрылись, оставив пострадавшего на обочине дороги.

Ночью 5 января потерпевшего нашёл проезжавший мимо дачник и доставил его в больницу. Спустя непродолжительное время, он скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте подозреваемых.