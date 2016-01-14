В Санкт-Петербурге задержаны граждане Азербайджана за контрабанду валюты в крупном размере

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В петербургском аэропорту "Пулково" задержаны азербайджанцы по подозрению в контрабанде валюты.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, полиция Санкт-Петербурга задержала двух граждан Азербайджана, летевших из Стамбула.

В сумках, принадлежащих гражданам Азербайджана, таможенники нашли 890,9 тыс. венесуэльских боливаров или 141,6 тыс. долларов США.

По факту возбуждены уголовные дела по статье контрабанда наличных денежных средств в крупном размере.