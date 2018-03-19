Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге произошла массовая драка с участием уроженцев Азербайджана, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Инцидент произошел в Выборгском районе, в кафе "Милана", драка сопровождалась перестрелкой из травматического оружия.

На место инцидента был вызван наряд вневедомственной охраны Росгвардии, после чего участники драки внезапно скрылись с места инцидента.

Нарядом был задержан некий 32-летний Ахмедов. Он доставлен в 59-ое отделение полиции Выборгского района, ему вменяется мелкое хулиганство.