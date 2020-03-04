В Петербурге похитили и пытали азербайджанца

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В России по подозрению в похищении человека задержаны 50-летний житель Петергофа, 48-летний житель Янино и 57-летний житель садоводства «Выборжец-36» во Всеволожском районе. Как сообщает Report со ссылкой на ivbg.ru, задержанные подозреваются в том, что 13 января похитили в Санкт-Петербурге 34-летнего уроженца Азербайджана.

Закрыв его глаза шапкой и связав кисти рук пластиковыми хомутами, вывезли его в деревню Большое Коновалово Ломоносовского района Ленобласти. Там задержанные, про версии следствия, избивали похищенного и требовали 1 млн российских рублей в уплату несуществующего долга.

Похищенный согласился изыскать требуемые средства, после чего его отпустили.

Во время обыска по месту жительства у задержанных обнаружили пластиковые хомуты, удостоверение, похожее на полицейское и пистолет.