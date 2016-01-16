Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге обнаружено тело гражданина Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, тело 27-летнего азербайджанца было найдено у шлагбаума на дороге в сторону карьера по добыче песка.

Тело направлено в морг для установления причины смерти. По предварительной информации, при осмотре тела на левом глазу обнаружили гематому, с места происшествия были изъяты документы, шприц с жидкостью бурого цвета и женская сережка.