​В Петербурге директор магазина – азербайджанец – открыл стрельбу по покупателям

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге директор магазина открыл стрельбу по покупателям.

Как передает Report, позже выяснилось, что в продовольственном магазине, расположенном в Красногвардейском районе мегаполиса, завязался конфликт между покупателями.

Прибывший по адресу: проспект Энтузиастов, дом №47 корпус 1, патруль полиции установил, что стрелял в покупателей хозяин магазина, он же и вызвал стражей правопорядка.

44-летний уроженца Азербайджана рассказал, что в ходе конфликтной ситуации с клиентами магазина, он был вынужден произвести несколько выстрелов из травматического пистолета "ОСА".

Служащие полиции после осмотра места происшествия изъяли резиновые пули, вязаную шапку, бутылку шампанского и осколки стекла со следами крови.

В помещении торговой точки установлены три камеры наблюдения, на данный момент изучаются записи с них. Полиция инициировала проверку по данному эпизоду, причина конфликта уточняется. Заявления от потерпевших в полицейские участки города не поступали.