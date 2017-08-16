В Санкт-Петербурге азербайджанец признался в том, что застрелил бизнес-партнера

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ В полицию Санкт-Петербурга с поличным сдался 37-летний уроженец Азербайджана, признавшийся в убийстве мужчины.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, азербайджанец заявил, что 24 июля к его дому в поселке Ушаки Ленинградской области приехали партнеры с товаром — бетонным раствором. По его словам, они стали требовать больше денег, чем было оговорено ранее. Конфликт перерос в драку. Тогда мужчина взял в доме ружье, дважды выстрелил в воздух и один раз — на поражение в неизвестного мужчину кавказской внешности.

Ранее следователи сообщали иную версию произошедшего. По предварительным данным, 50-летний предприниматель с сыном приехали к азербайджанцу, чтобы обсудить вопросы поставки железобетонной продукции. Произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый застрелил бизнесмена, а затем скрылся в лесу.