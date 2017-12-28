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    В Санкт-Петербурге арестовали азербайджанца, подозреваемого в покушении на убийство водителя автобуса, перевозившего детей

    В ходе конфликта Мустафаев нанес несколько ударов ножом водителю автобуса

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге арестован уроженец Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, Ализаде Мустафаев подозревается  в покушении на убийство водителя автобуса, перевозившего детей из Ленинградской области. 

    "Невский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ализаде Мустафаева сроком до 25 февраля 2018 года", - уточнили в пресс-службе.

    Нападение на водителя автобуса произошло вечером 25 декабря на Октябрьской набережной Невы. Иномарка Range Rover, за рулем которой находился 44-летний Мустафаев, подрезала автобус с 24 детьми из Кировска Ленинградской области, возвращавшимися с новогоднего праздника. В результате между водителями начался конфликт.

    По версии следствия, в ходе конфликта Мустафаев нанес несколько ударов ножом водителю автобуса, а спутница подозреваемого несколько раз ударила водителя автобуса, предположительно, битой. Все случившееся происходило на глазах у детей. После этого мужчина и женщина сели в машину и скрылись, а водитель автобуса был доставлен в реанимацию.

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