В Санкт-Петербурге арестовали азербайджанца, подозреваемого в покушении на убийство водителя автобуса, перевозившего детей

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге арестован уроженец Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, Ализаде Мустафаев подозревается в покушении на убийство водителя автобуса, перевозившего детей из Ленинградской области.

"Невский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ализаде Мустафаева сроком до 25 февраля 2018 года", - уточнили в пресс-службе.

Нападение на водителя автобуса произошло вечером 25 декабря на Октябрьской набережной Невы. Иномарка Range Rover, за рулем которой находился 44-летний Мустафаев, подрезала автобус с 24 детьми из Кировска Ленинградской области, возвращавшимися с новогоднего праздника. В результате между водителями начался конфликт.

По версии следствия, в ходе конфликта Мустафаев нанес несколько ударов ножом водителю автобуса, а спутница подозреваемого несколько раз ударила водителя автобуса, предположительно, битой. Все случившееся происходило на глазах у детей. После этого мужчина и женщина сели в машину и скрылись, а водитель автобуса был доставлен в реанимацию.