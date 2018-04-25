© Report

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В санатории в Гяндже, где разместились вынужденные переселенцы, произошел пожар.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

По информации, 25 апреля в санатории Алюминиевого завода на улице Рафика Гасаналиева, где разместились вынужденные переселенцы, произошел пожар: "В результате пожара вместе с домашней утварью сгорело жилье вынужденного переселенца из Кельбаджарского района Малика Хидаят оглу Алымамедова. В связи с произошедшим по распоряжению председателя Госкомитета наши сотрудники незамедлительно выехали на указанную территорию и на месте ознакомились со сложившейся ситуацией. В результате оперативных мероприятий жилье М.Алымамедова будет восстановлено за короткое время. Его семье будет оказана необходимая помощь".