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    В Сан-Франциско перевернулся автобус, 29 человек пострадали - ФОТО

    Автобус принадлежит частной компанией, он перевозил пассажиров на вечеринку в другой части штата

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Автобус перевернулся в американском городе Сан-Франциско в штате Калифорния, 29 человек пострадали, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Двадцать девять пациентов доставлены в местные больницы, четыре с серьезными травмами, девять с ранениями средней тяжести, 16 с незначительными травмами", - сообщается в Twitter пожарной службы Сан-Франциско.

    Автобус принадлежит частной компанией, он перевозил пассажиров на вечеринку в другой части штата.

    Шоссе, где произошла авария, временно перекрыто. Водителей просят выбирать пути объезда.

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