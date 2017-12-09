В Сан-Франциско перевернулся автобус, 29 человек пострадали - ФОТО

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Автобус перевернулся в американском городе Сан-Франциско в штате Калифорния, 29 человек пострадали, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Двадцать девять пациентов доставлены в местные больницы, четыре с серьезными травмами, девять с ранениями средней тяжести, 16 с незначительными травмами", - сообщается в Twitter пожарной службы Сан-Франциско.

Автобус принадлежит частной компанией, он перевозил пассажиров на вечеринку в другой части штата.

Шоссе, где произошла авария, временно перекрыто. Водителей просят выбирать пути объезда.