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Report Georgia

В Самур-Абшеронском канале утонул человек

В Самур-Абшеронском канале утонул человек В участке Самур-Абшеронского канала на территории Сабунчинского района Баку утонул человек
Происшествия
3 августа 2020 г. 21:59
В Самур-Абшеронском канале утонул человек

В участке Самур-Абшеронского канала на территории Сабунчинского района Баку утонул человек.

Как передает Report со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, на горячую линию 112 МЧС поступила обращение с просьбой извлечь из Самур-Абшеронского канала на территории Сабунчинского района Баку тело утопленника (личность уточняется).

Прибывшие на место происшествия сотрудники Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах извлекли тело из воды и передали по назначению

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Версия на азербайджанском языке Samur-Abşeron kanalında 1 nəfər batıb

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