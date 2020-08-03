В Самур-Абшеронском канале утонул человек

В участке Самур-Абшеронского канала на территории Сабунчинского района Баку утонул человек

В участке Самур-Абшеронского канала на территории Сабунчинского района Баку утонул человек.

Как передает Report со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, на горячую линию 112 МЧС поступила обращение с просьбой извлечь из Самур-Абшеронского канала на территории Сабунчинского района Баку тело утопленника (личность уточняется).

Прибывшие на место происшествия сотрудники Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах извлекли тело из воды и передали по назначению