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В Самур-Абшеронском канале утонул 23-летний парень 

В Самур-Абшеронском канале утонул 23-летний парень  В Самур-Абшеронском водоканале утонул 23-летний молодой человек.
Происшествия
21 июля 2021 г. 13:23
В Самур-Абшеронском канале утонул 23-летний парень 

В Самур-Абшеронском водоканале утонул 23-летний молодой человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

На "горячую линию" МЧС 112 поступила информация о том, что на участке Самур-Абшеронского водного канала, проходящем по территории поселка Джейранбатан Абшеронского района, утонул один человек.

Прибывшие на место происшествия спасательные силы Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах извлекли из воды тело Нурализаде Гюлали Эмин оглу 1998 года рождения.

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Версия на азербайджанском языке Samur-Abşeron kanalında 23 yaşlı gənc boğulub

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