В Самур-Абшеронском канале утонул 23-летний парень

В Самур-Абшеронском водоканале утонул 23-летний молодой человек.

В Самур-Абшеронском водоканале утонул 23-летний молодой человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

На "горячую линию" МЧС 112 поступила информация о том, что на участке Самур-Абшеронского водного канала, проходящем по территории поселка Джейранбатан Абшеронского района, утонул один человек.

Прибывшие на место происшествия спасательные силы Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах извлекли из воды тело Нурализаде Гюлали Эмин оглу 1998 года рождения.