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Найдено тело утонувшего в Самур-Абшеронском канале подростка

Найдено тело утонувшего в Самур-Абшеронском канале подростка Найдено тело 14-летнего подростка, утонувшего во время купания на участке Самур-Абшеронского канала, проходящем через поселок Джейранбатан.
Происшествия
24 июля 2024 г. 21:41
Найдено тело утонувшего в Самур-Абшеронском канале подростка

Найдено тело 14-летнего подростка, утонувшего во время купания на участке Самур-Абшеронского канала, проходящем через поселок Джейранбатан.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, тело Мирзоева Субхана Рамиз оглу извлечено из воды сотрудниками МЧС.

21:21

14-летний подросток утонул во время купания в Самур-Абшеронском канале.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, Мирзоев Субхан Рамиз оглу (2010 г.р.) утонул во время купания на участке Самур-Абшеронского канала, проходящего через территорию поселка Джейранбатан.

Сотрудники МЧС в настоящее время продолжают поиски его тела.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyranbatanda batan 14 yaşlı uşağın meyiti tapılıb - YENİLƏNİB

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