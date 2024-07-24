Найдено тело утонувшего в Самур-Абшеронском канале подростка

Найдено тело 14-летнего подростка, утонувшего во время купания на участке Самур-Абшеронского канала, проходящем через поселок Джейранбатан.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, тело Мирзоева Субхана Рамиз оглу извлечено из воды сотрудниками МЧС.
21:21
14-летний подросток утонул во время купания в Самур-Абшеронском канале.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, Мирзоев Субхан Рамиз оглу (2010 г.р.) утонул во время купания на участке Самур-Абшеронского канала, проходящего через территорию поселка Джейранбатан.
Сотрудники МЧС в настоящее время продолжают поиски его тела.