В Самухском районе Азербайджана обнаружена авиабомба

В Самухском районе обнаружена авиабомба.

Об этом Report сообщили в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

Было отмечено, что в агентство поступило письмо от Министерства внутренних дел о принятии соответствующих мер по обезвреживанию бомбы, обнаруженной в селе Гараагаджли Самухского района.

Особая мобильная оперативная группа агентства и сотрудники Самухского районного отделения полиции осмотрели водный канал на территории. В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных специалистами агентства, была обнаружена 1 авиабомба (FAB-50), которая была доставлена в специальный центр Агентства для обезвреживания.

Проведен осмотр 100 кв. метров наземной и 50 кв. метров подводной территории вокруг места нахождения авиабомбы, других опасных предметов или оборудования не было обнаружено.