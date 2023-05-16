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В Самухе задержаны наркокурьеры

В Самухе задержаны наркокурьеры В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Самухского районного отдела полиции, задержаны наркокурьеры, которые должны были доставлять по адресам наркотики, ввезенные на территорию Самухского района из Ирана.
Происшествия
16 мая 2023 г. 09:17
В Самухе задержаны наркокурьеры

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Самухского районного отдела полиции, задержаны наркокурьеры, которые должны были доставлять по адресам наркотики, ввезенные на территорию Самухского района из Ирана.

Как сообщает Report, об этом сказал главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Эшгин Гасымов.

В ходе разбирательства установлено, что житель Баку Элъяр Алиев и житель Гянджи Эмиль Рзаев прибыли в Самухский район, чтобы в обмен на денежное вознаграждение и небольшое количество наркотиков доставить припрятанные в этом районе наркотики в другие города и районы.

У задержанных полиция обнаружила и изъяла 1 кг 640 г героина, 2 кг 85 г марихуаны и 30 таблеток трамала.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSamuxda İrandan gətirilmiş narkotiki ölkə ərazisində çatdırılmasını təmin edən şəxslər saxlanılıb

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