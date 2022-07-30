В Самухе задержан мужчина, занимавшийся незаконным культивированием конопли

В результате проведенных сотрудниками Самухского районного отдела полиции оперативно-розыскных мероприятий был выявлен факт незаконного культивирования наркотикосодержащих растений.
Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных на основании поступившей информации оперативно-розыскных мероприятий был задержан местный житель, ранее судимый Эльшан Асадов, подозреваемый в культивировании наркосодержащих растений.
В ходе осмотра местности были обнаружены и изъяты кусты конопли общим весом более 10 килограммов.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.