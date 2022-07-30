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В Самухе задержан мужчина, занимавшийся незаконным культивированием конопли

В Самухе задержан мужчина, занимавшийся незаконным культивированием конопли В результате проведенных сотрудниками Самухского районного отдела полиции комплексных оперативно-розыскных был выявлен факт незаконного культивирования наркотикосодержащих растений.
Происшествия
30 июля 2022 г. 08:38
В Самухе задержан мужчина, занимавшийся незаконным культивированием конопли

В результате проведенных сотрудниками Самухского районного отдела полиции оперативно-розыскных мероприятий был выявлен факт незаконного культивирования наркотикосодержащих растений.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных на основании поступившей информации оперативно-розыскных мероприятий был задержан местный житель, ранее судимый Эльшан Асадов, подозреваемый в культивировании наркосодержащих растений.

В ходе осмотра местности были обнаружены и изъяты кусты конопли общим весом более 10 килограммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSamuxda narkotik xassəli bitki yetişdirən şəxs saxlanılıb

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