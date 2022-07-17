В Самухе задержан автохулиган

Сотрудники дорожной полиции Самухского РОП задержали водителя, превысившего скоростной режим, грубо нарушившего правила дорожного движения и совершившего автохулиганство на территории района

Сотрудники дорожной полиции Самухского РОП задержали водителя, превысившего скоростной режим, грубо нарушившего правила дорожного движения и совершившего автохулиганство на территории района

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, житель района Юсиф Гусейнов на автомобиле "ГАЗ" совершил автохулиганство и тем самым демонстративно нарушил общественный порядок, вызвав законное недовольство граждан.

Транспортное средство было помещено на штрафную стоянку, а в отношении водителя был составлен административный протокол и направлен в суд. Решением суда Ю.Гусейнов был арестован в административном порядке на 15 суток.

Кроме того, в результате предпринятых дорожной полиции мер в соответствии с законодательством были приняты меры в отношении около 20 автовладельцев за выброс в атмосферу избыточных выхлопных газов.