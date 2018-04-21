В Самухе в результате взрыва автомобильного колеса пострадал водитель

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Самухском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель.

Как сообщает западное бюро Report, колесо автомобиля, управляемого жителем района Мамедовым Эльманом Гасанали оглы 1980 г.р., взорвалось во время движения.

В это время водитель потерял управление, и автомобиль перевернулся. В результате, получив различные телесные повреждения, Э.Мамедов был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.