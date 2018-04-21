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    В Самухе в результате взрыва автомобильного колеса пострадал водитель

    Samuxda maşın təkərin partlaması nəticəsində aşıb, sürücü xəsarət alıb

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Самухском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель.

    Как сообщает западное бюро Report, колесо автомобиля, управляемого жителем района Мамедовым Эльманом Гасанали оглы 1980 г.р., взорвалось во время движения.

    В это время водитель потерял управление, и автомобиль перевернулся. В результате, получив различные телесные повреждения, Э.Мамедов был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.

    По факту ведется расследование.

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