О нас

В Самухе в ДТП пострадали шесть человек

В Самухе в ДТП пострадали шесть человек В Самухском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали шесть человек.
Происшествия
27 апреля 2025 г. 14:45
В Самухе в ДТП пострадали шесть человек

В Самухском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали шесть человек.

Как сообщает западное бюро Report, при столкновении двух автомобилей на трассе Гянджа - Самух травмы различной степени тяжести получили житель Дашкесанского района Тахир Садыгов, 1972 года рождения, житель Самухского района Рашад Алиев, 1989 г.р., Дж. Алиев, 1961 г.р., Г. Алиева, 1990 г.р., Н. Алиева, 2015 г.р., и Ф. Алиева, 2020 г.р.

Пострадавшие были госпитализированы в Самухскую районную центральную больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту начато расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Samuxda ağır yol qəzasında xəsarət alanların sayı 6 nəfərə çatıb - YENİLƏNİB

Другие новости из категории

В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
27 апреля 2025 г. 19:19
В Евлахе сотрудники МЧС вызволили человека из искореженного в ДТП автомобиля
В Евлахе сотрудники МЧС вызволили человека из искореженного в ДТП автомобиля
27 апреля 2025 г. 17:42
Пресечена попытка незаконного пересечения госграницы Азербайджана, трое задержаны, один нейтрализован
Пресечена попытка незаконного пересечения госграницы Азербайджана, трое задержаны, один нейтрализован
27 апреля 2025 г. 14:32
В Баку водитель легковушки скончался в ДТП
В Баку водитель легковушки скончался в ДТП
27 апреля 2025 г. 14:05
В Сумгайыте 52-летнего мужчину обнаружили мертвым в собственной квартире
В Сумгайыте 52-летнего мужчину обнаружили мертвым в собственной квартире
27 апреля 2025 г. 12:08
В Бабеке и Шахбузе обнаружены боеприпасы
ФотоВ Бабеке и Шахбузе обнаружены боеприпасы
27 апреля 2025 г. 11:28
В Нахчыване при наезде автомобиля пострадали два пешехода
ФотоВ Нахчыване при наезде автомобиля пострадали два пешехода
27 апреля 2025 г. 01:53
В Сумгайыте в квартире обнаружено тело 64-летнего мужчины
В Сумгайыте в квартире обнаружено тело 64-летнего мужчины
27 апреля 2025 г. 00:10
В Баку задержали водителя такси, прятавшего у себя пропавших девочек
В Баку задержали водителя такси, прятавшего у себя пропавших девочек
26 апреля 2025 г. 21:55
В Джалилабаде задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков
В Джалилабаде задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков
26 апреля 2025 г. 18:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi