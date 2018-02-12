В Самухе в дорожной аварии пострадали супруги

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Самух. 12 февраля. REPORT.AZ/ В Самухском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает западное бюро Report, Фаиг Гусейнгулу оглу Гасанов 1947 г.р. потерял управление автомобилем марки "ВАЗ-2106", в результате чего машина выехав на встречную полосу столкнулась с автомобилем марки Jeep.

В результате аварии пострадали водитель и его супруга - пассажир автомобиля Нахаят Худа гызы Гасанова 1955 г.р. Пострадавшие были помещены в больницу.

По факту ведется расследование.