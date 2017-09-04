В Самухе украденная девушка скончалась в автоаварии

Самух. 4 сентября. REPORT.AZ/ Стали известны имена трех пострадавших во время ДТП в Самухском районе при воровстве 20-летней девушки.

Как сообщает западное бюро Report, в аварии, где скончалась Тюркан Искендерова, пострадали ещё трое.

Житель села Чинарлы Шемкирского района, Мушфиг Видали оглу Нагиев 1988 года рождения.

Житель села Кенюллю Шемкирского района, Заур Мухтар оглу Мехдиев 1981 года рождения.

Житель села Саркар Самухском районе, Эльданиз Гасан оглу Мусаев 1985 года рождения.

Пострадавшие были доставлены в Гянджинскую городскую больницу скорой помощи.

Напомним, что ранее сообщалось о смерти девушки в автоаварии во время ее кражи.

Как передает западное бюро Report, на дороге Самух-Ахмедбейли автомобиль марки "ВАЗ-2107" упал в канал, в результате чего жительница Гейгельского района 20-летняя Тюркан Искендерова получила тяжёлые травмы и была доставлена в Гянджинскую городскую больницу скорой помощи. Состояние девушки ухудшилось, она скончалась при транспортировке в центральную городскую клинику.

Факт расследуется.