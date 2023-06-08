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В Самухе у бывшего заключенного изъяли огнестрельное оружие

В Самухе у бывшего заключенного изъяли огнестрельное оружие В Самухе у ранее судимого лица изъят находящийся в боевом состоянии пистолет Walther P38 и два патрона к нему.
Происшествия
8 июня 2023 г. 08:49
В Самухе у бывшего заключенного изъяли огнестрельное оружие

В Самухе у ранее судимого лица изъят находящийся в боевом состоянии пистолет Walther P38 и два патрона к нему.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Самухского районного отдела полиции на основании поступившей информации, был задержан и доставлен в РОП подозреваемый в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, ранее судимый по различным статьям Уголовного кодекса Орхан Абдуллаев.

При личном досмотре у него были обнаружены и изъяты находящийся в боевом состоянии пистолет Walther P38, а также два патрона к нему.

Расследование по факту продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Samuxda keçmiş məhkumda odlu silah aşkarlanıb - FOTO

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