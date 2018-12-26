В Самухе столкнулись грузовой и легковой автомобили, есть пострадавшие

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Самух. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Самухском районе произошло ДТП.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел с селе Чобанабдаллы.
Автомобиль марки «ВАЗ-2107» столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП пострадали два человека – Сархан Эльсавар оглы Набиев (1980 г.р.) и Алладин Халис оглы Абдуллаев (1994 г.р.).
Раненые доставлены в больницу.
По факту ведется расследование.
Ранее в Евлахе два грузовика столкнулись и съехали в канал.
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