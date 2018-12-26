В Самухе столкнулись грузовой и легковой автомобили, есть пострадавшие

Самух. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Самухском районе произошло ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел с селе Чобанабдаллы.

Автомобиль марки «ВАЗ-2107» столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП пострадали два человека – Сархан Эльсавар оглы Набиев (1980 г.р.) и Алладин Халис оглы Абдуллаев (1994 г.р.).

Раненые доставлены в больницу.

По факту ведется расследование.

Ранее в Евлахе два грузовика столкнулись и съехали в канал.