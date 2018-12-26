 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Самухе столкнулись грузовой и легковой автомобили, есть пострадавшие

    Самух. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Самухском районе произошло ДТП.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел с селе Чобанабдаллы.

    Автомобиль марки «ВАЗ-2107» столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП пострадали два человека – Сархан Эльсавар оглы Набиев (1980 г.р.) и Алладин Халис оглы Абдуллаев (1994 г.р.).

    Раненые доставлены в больницу.

    По факту ведется расследование.

    Ранее в Евлахе два грузовика столкнулись и съехали в канал.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi