В Самухе совершивший самоподжог бывший преподаватель университета скончался в больнице - ОБНОВЛЕНО

Самух. 10 августа. REPORT.AZ/ Совершивший в Самухском районе самоподжог бывший преподаватель университета скончался в больнице.

Как сообщает западное бюро Report, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

По факту ведется расследование.

*** 14:39

Самух. 10 августа. REPORT.AZ/ Житель Самухского района получил тяжелые ожоги.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Говларсары.

Местный житель Гасан Газанфар оглу Юсифов 1941 г.р. выбежал со двора своего дома на улицу весь в огне. С помощью очевидцев пламя было потушено, Г.Юсифов госпитализирован. Его состояние расценивается как средней тяжести. Предположительно, мужчина совершил самоподжог.

Отмечается, что он является кандидатом сельскохозяйственных наук и ранее преподавал в одном из университетов.

По факту ведется расследование.