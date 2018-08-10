В Самухе совершивший самоподжог бывший преподаватель университета скончался в больнице - ОБНОВЛЕНО

Самух. 10 августа. REPORT.AZ/ Совершивший в Самухском районе самоподжог бывший преподаватель университета скончался в больнице.
Как сообщает западное бюро Report, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.
По факту ведется расследование.
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Самух. 10 августа. REPORT.AZ/ Житель Самухского района получил тяжелые ожоги.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Говларсары.
Местный житель Гасан Газанфар оглу Юсифов 1941 г.р. выбежал со двора своего дома на улицу весь в огне. С помощью очевидцев пламя было потушено, Г.Юсифов госпитализирован. Его состояние расценивается как средней тяжести. Предположительно, мужчина совершил самоподжог.
Отмечается, что он является кандидатом сельскохозяйственных наук и ранее преподавал в одном из университетов.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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