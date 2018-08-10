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    В Самухе совершивший самоподжог бывший преподаватель университета скончался в больнице - ОБНОВЛЕНО

    Самух. 10 августа. REPORT.AZ/ Совершивший в Самухском районе самоподжог бывший преподаватель университета скончался в больнице.

    Как сообщает западное бюро Report, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

    По факту ведется расследование.

    *** 14:39

    Самух. 10 августа. REPORT.AZ/ Житель Самухского района получил тяжелые ожоги.  

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Говларсары. 

    Местный житель Гасан Газанфар оглу Юсифов 1941 г.р. выбежал со двора своего дома на улицу весь в огне. С помощью очевидцев пламя было потушено, Г.Юсифов госпитализирован. Его состояние расценивается как средней тяжести. Предположительно, мужчина совершил самоподжог. 

    Отмечается, что он является кандидатом сельскохозяйственных наук и ранее преподавал в одном из университетов. 

    По факту ведется расследование. 

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