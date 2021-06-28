В Самухе районе ранили ножом мужчину

В Самухском районе произошел случай поножовщины.
Как передает западное бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Чобанабдаллы.
Житель села Гаджыалылы, Аллахверди Юсибов 1992 года рождения на почве личного конфликта нанес ножевые ранения жителю села Лак Эльчину Ганбарову 1972 года рождения.
Пострадавшего доставили в одну из гянджинских больниц, его состояние расценивается как удовлетворительное.
А.Юсибов был задержан сотрудниками Отдела полиции Самухского района.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.