В Самухе районе ранили ножом мужчину

Житель села Гаджыалылы, Аллахверди Юсибов 1992 года рождения на почве личного конфликта нанес ножевые ранения жителю села Лак Эльчину Ганбарову 1972 года рождения

В Самухском районе произошел случай поножовщины.

Как передает западное бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Чобанабдаллы.

Житель села Гаджыалылы, Аллахверди Юсибов 1992 года рождения на почве личного конфликта нанес ножевые ранения жителю села Лак Эльчину Ганбарову 1972 года рождения.

Пострадавшего доставили в одну из гянджинских больниц, его состояние расценивается как удовлетворительное.

А.Юсибов был задержан сотрудниками Отдела полиции Самухского района.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.