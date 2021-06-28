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В Самухе районе ранили ножом мужчину

В Самухе районе ранили ножом мужчину Житель села Гаджыалылы, Аллахверди Юсибов 1992 года рождения на почве личного конфликта нанес ножевые ранения жителю села Лак Эльчину Ганбарову 1972 года рождения
Происшествия
28 июня 2021 г. 08:45
В Самухе районе ранили ножом мужчину

В Самухском районе произошел случай поножовщины.

Как передает западное бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Чобанабдаллы.

Житель села Гаджыалылы, Аллахверди Юсибов 1992 года рождения на почве личного конфликта нанес ножевые ранения жителю села Лак Эльчину Ганбарову 1972 года рождения.

Пострадавшего доставили в одну из гянджинских больниц, его состояние расценивается как удовлетворительное.

А.Юсибов был задержан сотрудниками Отдела полиции Самухского района.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Samuxda 49 yaşlı kişi bıçaqlanıb 

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