В Азербайджане в ДТП погибло должностное лицо - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Самух. 6 сентября. REPORT.AZ/ В результате ДТП в Самухском районе погибло должностное лицо.
Как сообщает западное бюро Report, потеряв управление за рулем автомобиля марки Hyundai с государственным регистрационным номером 51-BE-382, водитель врезался в дерево на обочине дороги.
В результате аварии двое находившихся в автомобиле лиц погибли. Отмечается, что один из погибших - директор Гянджинского аграрного научного и информационно-консультационного центра Ильгар Зейнал оглу Зейналов 1958 г.р. Другой погибший его сосед Махир Мамедзаде.
***16:54
Самух. 6 сентября. REPORT.AZ/ В Самухском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Report, в результате ДТП погибли 2 человека.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook