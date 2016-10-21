В Самухе произошел взрыв в частном доме, есть потрадавшие

Самух. 21 октября. REPORT.AZ/ В Самухском районе произошел взрыв в частном доме.

Как сообщает западное бюро Report, в результате взрыва два человека были тяжело ранены.

Взрыв произошел в доме, принадлежащем жителю Самухского района Исмаилову Начару (1961 г.р.). Причины взрыва пока не установлены.

В результате взрыва владелец дома Н.Исмаилов и его супруга Исмаилова Земфира (1965 г.р.) получили тяжелые телесные повреждения. Они доставлены в больницу скорой медицинской помощи Гянджи.

Врачи оказали им неотложную медицинскую помощь. Состояние пострадавших тяжелое и поэтому ожидается их транспортировка в Баку.

По факту начато расследование в Самухском районном отделении полиции.