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    В Самухе произошел взрыв в частном доме, есть потрадавшие

    По факту начато расследование

    Самух. 21 октября. REPORT.AZ/ В Самухском районе произошел взрыв в частном доме.

    Как сообщает западное бюро Report, в результате взрыва два человека были тяжело ранены. 

    Взрыв произошел в доме, принадлежащем жителю Самухского района Исмаилову Начару (1961 г.р.). Причины взрыва пока не установлены.  

    В результате взрыва владелец дома Н.Исмаилов и его супруга Исмаилова Земфира (1965 г.р.) получили тяжелые телесные повреждения. Они доставлены в больницу скорой медицинской помощи Гянджи. 

    Врачи оказали им неотложную медицинскую помощь. Состояние пострадавших тяжелое и поэтому ожидается их транспортировка в Баку. 

    По факту начато расследование в Самухском районном отделении полиции. 

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