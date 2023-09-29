В Самухе похоронен погибший в ходе антитеррористических мероприятий Илькин Гараев

В селе Сейидляр Самухского района состоялись похороны Илькина Юсиф оглу Гараева, погибшего 19 сентября в ходе начатых азербайджанской армией в Карабахе антитеррористических мероприятий.

В селе Сейидляр Самухского района состоялись похороны Илькина Юсиф оглу Гараева, погибшего 19 сентября в ходе начатых азербайджанской армией в Карабахе антитеррористических мероприятий.

Как сообщает западное бюро Report, на похоронах присутствовали родственники шехида, представители общественности и местные жители.

Отметим, что Илькин Гараев был военнослужащим Государственной пограничной службы.

11:22

В селе Сейидляр Самухского района проходит церемония прощания с Гараевым Илькином Юсиф оглу, погибшим в ходе антитеррористических мероприятий, проведенных азербайджанской армией.

Как сообщает западное бюро Report, в церемонии принимают участие родственники шехида, военнослужащие, руководители управлений и организаций Самухского района, сотрудники полиции и местные жители.

После церемонии прощания на кладбище села Сейидляр состоятся похороны шехида.