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В Самухе похоронен погибший в ходе антитеррористических мероприятий Илькин Гараев

В Самухе похоронен погибший в ходе антитеррористических мероприятий Илькин Гараев В селе Сейидляр Самухского района состоялись похороны Илькина Юсиф оглу Гараева, погибшего 19 сентября в ходе начатых азербайджанской армией в Карабахе антитеррористических мероприятий.
Происшествия
29 сентября 2023 г. 12:22
В Самухе похоронен погибший в ходе антитеррористических мероприятий Илькин Гараев

В селе Сейидляр Самухского района состоялись похороны Илькина Юсиф оглу Гараева, погибшего 19 сентября в ходе начатых азербайджанской армией в Карабахе антитеррористических мероприятий.

Как сообщает западное бюро Report, на похоронах присутствовали родственники шехида, представители общественности и местные жители.

Отметим, что Илькин Гараев был военнослужащим Государственной пограничной службы.

11:22

В селе Сейидляр Самухского района проходит церемония прощания с Гараевым Илькином Юсиф оглу, погибшим в ходе антитеррористических мероприятий, проведенных азербайджанской армией.

Как сообщает западное бюро Report, в церемонии принимают участие родственники шехида, военнослужащие, руководители управлений и организаций Самухского района, сотрудники полиции и местные жители.

После церемонии прощания на кладбище села Сейидляр состоятся похороны шехида.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAntiterror tədbirləri zamanı şəhid olan İlkin Qarayev Samuxda dəfn edilib - YENİLƏNİB

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